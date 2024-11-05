Перечислены преимущества квашеной капусты для здоровья

Квашеная капуста — это хороший источник пробиотиков, витаминов и минералов. Именно поэтому её нужно включить в ежедневный рацион.

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Большое количество питательных веществ. Квашеная капуста содержит мало калорий, богата витаминами и минералами. Из одной чашки такой капусты вы получите 27 ккал, 0,2 г жира, 6,08 г углеводов, 4,12 г клетчатки, 1,29 г белка, 42,6 мг кальция, 18,5 мг магния, 939 мг натрия, 2,09 мг железа, 20,9 мг витамина С, 18,5 мкг витамина К.

Улучшение пищеварения. Квашеная капуста богата пробиотиками. Они помогают сделать кишечный микробиом более разнообразным. Также в этой капусте содержатся пищеварительные ферменты, помогающие расщеплять еду и легко усваивать некоторые питательные вещества.

Защита от воспалений. В квашеной капусте содержатся антиоксиданты. Это соединение индол-3-карбинола.

Регуляция иммунной системы. Пробиотики в квашеной капусте защищают организм от чужеродных микробов. Некоторые исследования показывают, что продукты, богатые пробиотиками, снижают риск возникновения простуды или инфекции мочевыводящих путей. Также уровень витамина С в квашеной капусте может быть выше, чем в других овощах.

Снижение уровня стресса и поддержание здоровья мозга. Исследования показывают, что ферментированные продукты улучшают настроение, симптомы депрессии и тревожности.

Укрепление костей. В квашеной капусте есть витамин К, витамины группы В, магний, клетчатка, кальций. Они улучшают здоровье костей.

Помощь в похудении. Ферментированная пища богата клетчаткой. Она помогает чувствовать сытость дольше. Кроме того, пробиотики тоже могут влиять на то, как организм интерпретирует сигналы голода, усваивает калории и запасает лишний жир.

Снижение риска возникновения рака. Доказано, что антиоксиданты в капусте препятствуют развитию рака и распространению раковых клеток.

Улучшение здоровья сердца. Исследования показывают, что пробиотики и клетчатка могут снизить уровень холестерина и умеренно снизить артериальное давление у людей с гипертонией.

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