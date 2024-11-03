Врач развеял популярный миф о сне

При невозможности заснуть бессмысленно продолжать лежать в постели или долго медитировать. Расслабиться и настроиться на сон помогает чтение и прослушивание подкастов. Об этом изданию Нealthnews рассказал доктор Майкл Гранднер, клинический психолог и директор Клиники поведенческой медицины сна в Медицинском центре Banner-University (США).

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Врач объяснил, что в периоды сильного эмоционального напряжения многие люди испытывают трудности с засыпанием. Человек может предпринять попытку «заставить себя» заснуть, подолгу лежа в кровати. Однако, по мнению Гранднера, такой способ неэффективен. Не ускорит процесс засыпания и длительная медитация. Вместо бессмысленного беспокойства доктор рекомендует почитать книгу, послушать подкаст или посмотреть любимую телепередачу. Такие занятия мягко стимулируют умственную деятельность, не перегружая мозг.

Специалист по сну добавил, что «настраиваться» на сон можно и с включенным светом. При накоплении естественной усталости организм подаст сигнал о том, что возникла потребность в отдыхе.

По словам доктора, в процессе эволюции организм человека выработал устойчивость к кратковременному недосыпанию. Это значит, что один или два эпизода бессонницы существенно не навредят здоровью и самочувствию. В течение последующих ночей циркадные ритмы самостоятельно «исправят» сбой, однако для этого может потребоваться чуть больше сна.