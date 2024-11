Исследования показывают, что от 50 до 70 миллионов жителей США страдают хроническим расстройством сна. При этом каждый третий взрослый отмечает, что он постоянно не высыпается.

Вот что рекомендуют делать специалисты в области сна, когда долго не получается заснуть.

Послушайте что-нибудь приятное. Джейд Бай, доктор философии, сертифицированный специалист по поведенческой медицине сна и автор книги Hello Sleep: The Science and Art of Overcoming Insomnia Without Medications, слушает перед сном аудиокниги. Это помогает расслабиться вместо того, чтобы сосредоточиться на сне. При этом важно избегать слишком стимулирующего контента.

Относитесь к ситуации с позитивом. По словам У. Кристофера Уинтера, доктора медицины, невролога и врача-специалиста по сомнологии и медицине сна в Шарлоттсвилле, секрет преодоления бессонницы в том, чтобы находить радость в пребывании в постели и бодрствовании. Лучше научиться получать удовольствие от простого отдыха, пока не придёт сон.

Перейдите в другую часть дома. Юнис Торрес Ривера, доктор медицины, врач-специалист по сну в Northwestern Medicine, рассказала изданию Health, что когда не может заснуть, переходит в другое место в доме. Важно, чтобы оно было удобным, тускло освещённым или тёмным. Затем она делает что-нибудь расслабляющее. Например, дыхательные упражнения или прослушивание медитаций. Также можно смотреть телевизор, если перевести его в ночной режим или использовать фильтр синего света.

Напомните себе, что это временно. Андреа Спет, доктор философии, исследователь медицины сна в Школе искусств и наук Ратгерса-Нью-Брансуика, говорит, что полезно подумать о причине бессонницы. Обычно это слишком большое количество кофеина или стресс.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.