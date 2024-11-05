Эксперты по сну объяснили, что можно сделать, если вы не можете перестать ворочаться ночью
Исследования показывают, что от 50 до 70 миллионов жителей США страдают хроническим расстройством сна. При этом каждый третий взрослый отмечает, что он постоянно не высыпается.
Вот что рекомендуют делать специалисты в области сна, когда долго не получается заснуть.
Послушайте что-нибудь приятное. Джейд Бай, доктор философии, сертифицированный специалист по поведенческой медицине сна и автор книги Hello Sleep: The Science and Art of Overcoming Insomnia Without Medications, слушает перед сном аудиокниги. Это помогает расслабиться вместо того, чтобы сосредоточиться на сне. При этом важно избегать слишком стимулирующего контента.
Относитесь к ситуации с позитивом. По словам У. Кристофера Уинтера, доктора медицины, невролога и врача-специалиста по сомнологии и медицине сна в Шарлоттсвилле, секрет преодоления бессонницы в том, чтобы находить радость в пребывании в постели и бодрствовании. Лучше научиться получать удовольствие от простого отдыха, пока не придёт сон.
Перейдите в другую часть дома. Юнис Торрес Ривера, доктор медицины, врач-специалист по сну в Northwestern Medicine, рассказала изданию Health, что когда не может заснуть, переходит в другое место в доме. Важно, чтобы оно было удобным, тускло освещённым или тёмным. Затем она делает что-нибудь расслабляющее. Например, дыхательные упражнения или прослушивание медитаций. Также можно смотреть телевизор, если перевести его в ночной режим или использовать фильтр синего света.
Напомните себе, что это временно. Андреа Спет, доктор философии, исследователь медицины сна в Школе искусств и наук Ратгерса-Нью-Брансуика, говорит, что полезно подумать о причине бессонницы. Обычно это слишком большое количество кофеина или стресс.
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