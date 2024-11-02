Врач назвала опасность стояния в планке для женщин после 40 лет

Стояние в планке может привести к ухудшению осанки и лишнему весу у женщин после 40 лет, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-реабилитолог, фитнес-эксперт Леля Савосина. По ее словам, это упражнение может негативно повлиять на здоровье новичков.

Врач отметила, что, стоя в планке, женщины часто поднимают таз вверх, а поясницу чрезмерно прогибают, напрягая шею и опуская голову. В итоге тело перенапрягается, что приводит к развитию разных болезней.

Происходит смещение шейных позвонков и образуется «холка», увеличивается сутулость. Из-за усиления поясничного прогиба деформируется брюшная полость, что провоцирует опущение внутренних органов и рост висцерального жира. Кроме этого, нарушается дыхание, слабеют ягодичные мышцы и быстрее образуется целлюлит, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что женщины часто делают планку, чтобы похудеть, но в результате только набирают лишний вес или стабилизируют уже имеющийся.

Для того, чтобы выполнять стойку, необходима серьезная физическая подготовка. Новичкам лучше сделать выбор в пользу более простых упражнений, подытожила Савосина.

Ранее тренер по ходьбе Мишель Стантен рассказала, что для похудения нужно ходить по 30 минут в сутки пять дней в неделю. Она отметила, что это поможет не только похудеть, но и улучшить качество сна.