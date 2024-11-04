Фитнес-эксперт назвал самую важную экипировку для тренировок на холоде

Репетиция зимы началась в столице: столбики термометров опускаются ниже ноля, а дождь все чаще превращается в снег. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил рассказать, на что нужно обратить внимание при тренировках в такую погоду.

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В этом году москвичи до октября радовались теплой и сухой погоде. Но на то она и осень, чтобы температура воздуха постепенно снижалась, а дожди становились регулярными. И для меня, как любителя тренировок на свежем воздухе, это всегда сложный период, так как из-за осадков количество занятий на улице резко снижается, а до зимнего сезона еще несколько месяцев. При этом периодически выйти на пробежку или позаниматься на турниках желание остается. Значит, важно подобрать правильную экипировку, режим работы – и можно не отказывать себе в удовольствии от уличных тренировок.

На что обратить внимание и как заниматься осенью, поговорим в этом материале. И начнем мы с "техники безопасности".

Что я имею в виду? Речь идет о том, что категорически не рекомендуется заниматься (особенно, бегать) под дождем. И вопрос здесь не в том, промокните вы или нет: эта проблема легко решается правильно подобранной одеждой. Опасность кроется в листве, которая обильно покрывает сейчас дороги, тем более в лесопарковой зоне. А мокрая листва – сродни льду: можно легко поскользнуться и получить травму.

Другими словами, даже если на улице легкий дождь, но вы не хотите пропускать тренировку, необходимо бегать только в местах, где практически нет листвы. Как правило, это уличные стадионы.

Причем, когда речь заходит о беге, в первую очередь ваш комфорт и безопасность будут зависеть от правильно выбранных кроссовок. Та обувь, в которой вы занимались летом или в фитнес-клубе, категорически не подходит. Их подошва дубеет при пониженных температурах, что снижает амортизирующие способности, а резина будет легко проскальзывать на влажной поверхности. Но и это не самое главное: материал кроссовок никак не защищает стопы от воды и грязи, а про сохранение тепла я вообще не говорю. Помните: ноги должны быть в тепле, когда мы занимаемся осенью или зимой на улице.

Поэтому убираем летние кроссовки в шкаф и покупаем кроссовки-внедорожники, предназначенные для соответствующих условий.

Сам выбор зависит от вида нагрузки, который вы хотите себе давать. Например, есть кроссовки непосредственно для бега, причем при наличии льда есть модели с интегрированными шипами, что позволяет сохранять устойчивость и снижать риск травматизации. Для занятий "на турниках" можно использовать трекинговые кроссовки, так как они хорошо фиксируют стопу, что актуально при разного рода приседаниях и других упражнениях, где активно работают ноги.

Правда нужно понимать, что хорошие кроссовки-внедорожники и трекинговая обувь, действительно обладающие необходимыми эксплуатационными свойствами, стоят в среднем от 10 000 рублей. Но когда речь идет о регулярных, эффективных и безопасных тренировках, лучше не экономить.

Что касается остальной экипировки, то здесь в первую очередь важно подобрать соответствующее термобелье. И выбирать его нужно в зависимости от вида нагрузки и температурного режима. А для этого важно понять, какие виды термобелья существуют.

Первый вид сделан из шерсти мериноса – породы овец, чья шерсть состоит из тонких, мягких волокон. Благодаря этому строению из шерсти получается отличное термобелье, прекрасно удерживающее тепло, при этом человек не перегревается. Данное белье отлично подойдет для занятий в холодную погоду при низкой активности. Например, для занятий на турниках.

Синтетических материалы отличаются многослойностью. Задача, с одной стороны, – сохранять тепло, с другой, – отводить пот, сохраняя кожу сухой. Данный вид белья прекрасно подходит для более активных занятий на улице.

Смешанные ткани – вид белья, где нижний слой сделан из синтетических тканей, верхний – из шерсти мериноса. Несложно догадаться, что такое термобелье идеально подойдет при видах нагрузок, где меняется режим работы. Например, при кроссфит-тренировках или сочетании бега и занятий на турниках.

Сверху термобелья необходимо подобрать мембранную, непромокаемую одежду, соответствующий головной убор для уличных тренировок – и можно смело приступать к занятиям.

Важно, чтобы одежда не сковывала движения и подходила именно под ваши задачи. А это значит, при ее выборе, как и с термобельем, лучше сходить в специализированный магазин, чтобы все примерить. Такие вещи лучше не заказывать "на глаз" на маркетплейсах – форма может просто не подойти.

Еще важно подобрать правильные перчатки. Они также сделаны из материалов, которые сохраняют тепло и не пропускают влагу. Но когда речь идет о занятиях именно на турниках, важно, чтобы перчатки не скользили на перекладине (как правило, они металлические). Поэтому здесь обратите внимание именно на перчатки для воркаут-тренировок.

Что же касается режима тренировок, то при положительных температурных значениях, как правило, можно сохранить привычный ритм. При этом при минусе занятия лучше сокращать по продолжительности и интенсивности, чтобы снизить риски простудиться, так как иммунная система все равно испытывает дополнительную "нагрузку" (если вы не профессиональный спортсмен, который привык заниматься в любую погоду с детства).

Другими словами, осень не повод пропускать занятия на улице. Главное – правильно подготовиться.