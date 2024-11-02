Врач предупредила о главных провокаторах инфаркта

Постоянный стресс сопряжен с повышенным риском инфаркта, предупредила кардиолог и заведующая стационаром отделения кардиологии и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Европейского медицинского центра (ЕМС) Евгения Аникьева. О главных провокаторах инфаркта она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что на некоторые причины, которые увеличивают риск инфаркта (например, на наследственность, возраст и пол), повлиять нельзя.

«До 50 лет острый инфаркт миокарда встречается чаще у лиц мужского пола. У женщин риск развития болезни возрастает с наступлением климакса», — отметила кардиолог.

В то же время существуют причины, на которые влиять можно. Так, по словам Аникьевой, риск инфаркта увеличивают вредные привычки и лишний вес.

«Алкоголь, особенно в больших дозах, оказывает сильное токсическое влияние на сердце и сосуды, а у курильщиков риск развития инфаркта миокарда в два раза выше, на 50 процентов выше показатель смертности, чем у людей без этой вредной привычки», — Евгения Аникьева, кардиолог.

Кардиолог также призвала следить за уровнем холестерина, так как, согласно исследованиям, повышение уровня холестерина на один процент увеличивает риск развития инфаркта миокарда на три процента. Еще одна рекомендация врача — обязательно научиться избавляться от стресса.

«Стресс способствует подъему артериального давления, что и может в итоге спровоцировать инфаркт», — объяснила она.

В этом, по ее словам, помогут физическая активность, дыхательные практики и медитации.

Кроме того, риск инфаркта повышают некоторые заболевания, например, анемия, кислородное голодание, воспаления и инфекции, лихорадка, метаболические или эндокринные расстройства, хроническая болезнь почек, заболевания печени и депрессия, добавила Аникьева.

Ранее кардиолог Наталия Золотарева предупредила о коварном последствии недосыпа. По ее словам, недостаток сна увеличивает риск развития атеросклероза.