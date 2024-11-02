Названа главная причина дефицита витамина D

Вне зависимости от сезона у 50-92% взрослых россиян есть дефицит или недостаточность витамина D. Одна из причин этого дефицита заключается в том, что выработка витамина зависит от угла падения солнечных лучей, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Ирина Русс.

«Синтез витамина через кожу зависит от угла падения солнечных лучей. Чем угол ближе к прямому, тем выше вероятность получить витамин D. Но даже в 43 параллели на карте с учетом острого угла падения происходит рассеивание луча, что тоже препятствует выработке витамина. А россияне проживают преимущественно севернее 43 параллели, и в нашей стране в осенне-зимний период витамин D в коже практически не образуется», – рассказала врач.

Кроме того, важную роль играет длительность пребывания на солнце в открытой одежде летом и количество естественного пигмента в коже.

«Защита кожи средствами с SPF 8 снижает активность выработки витамина на 95% и более. Длительность пребывания на солнце опасна солнечными ожогами. Они увеличивают риск повреждений кожи и развития меланомы. Эти факторы также играют в пользу приема витамина D в лекарственной форме», – отметила врач.

По ее словам, всем необходимо принимать витамин D в лекарственной форме.