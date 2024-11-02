Одной из причин плохого сна может быть неправильное питание, рассказала терапевт сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Анна Шелобанова. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала продукты для борьбы с бессонницей.

По словам Шелобановой, теплое молоко — хорошее средство для расслабления перед сном. Оно содержит триптофан — аминокислоту, которая стимулирует выработку мелатонина и серотонина. Кроме того, молочные продукты богаты кальцием, который необходим для выработки гормона сна.

Врач посоветовала есть перед сном и миндаль, который является естественным источником мелатонина. Кроме того, в орехе содержится магний, снижающий уровень стресса и напряжения.

«Киви тоже отлично подходит для улучшения сна. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов и витаминов С и Е, которые улучшают работу нервной системы и снижают уровень стресса. Один киви за час до сна может не только ускорить засыпание, но и улучшить качество сна», — Анна Шелобанова, терапевт.

Шелобановоа добавила, что бананы помогают расслабиться, контролировать давление и циркуляцию крови за счет содержания магния и калия. Это способствует спокойному сну. Кроме того, бананы содержат витамин В6, который помогает организму производить серотонин.

«Мясо индейки не только помогает насытиться, но и стабилизирует уровень сахара в крови, что способствует спокойному сну. Небольшая порция индейки за пару часов до сна может помочь справиться с бессонницей», — подчеркнула доктор.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.