Топ-5 источников витамина D

Специалисты Роспотребнадзора перечислили продукты, которые помогут пополнить запас витамина D.

Принято считать, что главный источник витамина D – солнце. Так витамин синтезируется естественным путем, но не стоит уповать лишь на солнце. Нахождение под прямыми ультрафиолетовыми лучами повышает риск рака кожи и вызывает ее преждевременное старение. Безопаснее получать «солнечный» витамин из продуктов питания.

Самым богатым источником витамина D является лосось. Немного уступают ему рыбий жир, сельдь и рыбные консервы, например, сардины и тунец.

Также стоит обратить внимание на продукты, специально обогащенные витамином D. Обычно это молоко. Один стакан такого молока может содержать примерно 100 МЕ витамина. В обычном же молоке его почти нет.

Совсем немного витамина D есть в сыре, сливочном масле, яйцах и говяжьей печени. Однако практически невозможно получить суточную дозу «солнечного» витамина, употребляя только эти продукты.