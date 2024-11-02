Терапевт назвала продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Зарема Тэн перечислила продукты, которые могут помочь улучшить эмоциональное состояние и поддержать организм осенью.

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По ее словам, жирная рыба, орехи, шоколад и бананы являются ключевыми ингредиентами в поддержании работы нервной системы. Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, играют важную роль в улучшении настроения, снижении риска депрессии и поддержании работы нервов.

Грецкие орехи, миндаль и семена льна богаты полезными жирными кислотами и магнием, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. Темный шоколад способствует синтезу эндорфинов, улучшая настроение и когнитивные функции, объяснила терапевт.

Бананы, богатые витамином В6 и калием, тоже необходимы в поддержании нервной системы и уровня глюкозы в крови.

Правильное питание с использованием этих продуктов может помочь справиться с осенней хандрой, — заключила Тэн в беседе с РИА Новости.

Оптимальное время сна для взрослых людей составляет семь-девять часов, в исключительных случаях у человека получается выспаться за шесть часов. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.