Уролог дал четыре совета мужчинам

Уролог клиники «Евроонко» Евгений Реут рассказал, каким правилам нужно следовать, чтобы позаботиться о здоровье органов мошонки. Четыре совета мужчинам он дал в разговоре с «Лентой.ру».

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Реут призвал выбирать свободное нижнее белье, чтобы избежать лишнего давления и перегрева. Кроме того, уролог рекомендовал не переохлаждаться и не ходить в баню или сауну очень часто, так как слишком низкая или слишком высокая температура негативно влияет на мужское здоровье.

«Кроме того, следует избегать длительных поездок на велосипеде, поскольку это может вызывать сдавливание области паха», — Евгений Реут, уролог.

Доктор также посоветовал регулярно проверять мошонку на наличие изменений внешнего вида и формы, а также новообразований. Если во время самообследования мужчина обнаруживает любые подозрительные изменения, необходимо сразу же обращаться к врачу.

«Опухоли яичек чаще всего диагностируют у молодых мужчин, и в подавляющем большинстве случаев опухоли являются злокачественными. Ранее выявление рака яичка значительно увеличивает шансы на успешное лечение», — заверил врач.

Ранее онколог Руслан Басанов назвал мужчинам правила самообследования мошонки. Во время самодиагностики необходимо аккуратно пальпировать мошонку, объяснил врач.