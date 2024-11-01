Тренер назвала способ избежать проблем со спиной после 40 лет

Фитнес-тренер Анастасия Юрпалова назвала способ избежать проблем со спиной после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

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Чтобы сохранить здоровье спины, эксперт рекомендовала занятия физическими упражнениями. В частности, она посоветовала делать мертвый вис на турнике. Юрпалова также заявила, что нужно стараться сидеть и ходить с прямой спиной, избегая скругления верхней или нижней частей позвоночника.

Также необходимо тренировать пресс, так как мышцы живота, спины и ягодиц помогают поддерживать правильную осанку и стабилизировать позвоночник. Рекомендовано делать упражнение «пловец». Для его выполнения нужно лечь на живот, вытянув вперед руки и ноги. Одновременно следует поднимать вверх левую ноги и правую руку и задержаться в верхней точке.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы избавиться от сутулости с помощью занятий в тренажерном зале. По мнению специалиста, для борьбы с сутулостью особенно важно развивать мышцы спины и кора.