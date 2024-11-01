Эндокринолог развеяла популярные мифы о пользе воды

Нет определенной нормы употребления воды, однако есть нормы употребления жидкости, рассказала в беседе с «Здоровье Mail» диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова. По ее словам, также не обязательно с утра пить воду с лимоном, чтобы запустить метаболизм.

Диетолог объяснила, что метаболизм работает самостоятельно. Также существует мнение, что еду нельзя запивать водой, однако это можно делать при отсутствии функциональной диспепсии и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Кроме того, есть миф, что если не есть суп, может возникнуть язва и гастрит.

Употребление супа никак не профилактирует ни гастрит, ни язву. Как и еда всухомятку их не вызывает, — отметила эндокринолог.

Ранее главный врач клиники психиатрии и наркологии психиатр Игорь Новицкий рассказал, что существует мнение, что алкоголь обладает полезными и лечебными свойствами, однако это не так. По его словам, также есть миф, что у человека не формируется зависимость от спиртного, поэтому он может пить сколько угодно.

До этого врач — психиатр-психотерапевт Анна Корендюхина заявила, что белая горячка возникает спустя 48 часов после резкого прекращения употребления алкоголя, а не в момент сильного опьянения. По ее словам, обычно это состояние появляется у людей, которые хронически злоупотребляют спиртным.