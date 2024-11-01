Сейчас энергетики в некоторых супермаркетах занимают целые полки. Но насколько эти напитки вредны или полезны для нас?

Вот с чем вы можете столкнуться, если станете регулярно пить энергетические напитки.

Вы почувствуете себя более бодрым, улучшите спортивные результаты. Согласно некоторым исследованиям, кофеин связан с повышением концентрации внимания, улучшением настроения, более быстрой реакцией и физической выносливостью. Однако его воздействие зависит от того, насколько вы чувствительны к кофеину, хорошо ли вы его переносите, а также от его количества.

Скорее всего, ваша нервная система сойдёт с ума. Исследование 2019 года показало, что в больших количествах кофеин и другие стимуляторы в энергетиках могут навредить нервной системе. Они способны привести к повышению артериального давления, увеличению частоты сердечных сокращений и учащению дыхания. Также эти стимуляторы могут вызывать беспокойство, нервозность или проблемы со сном.

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Вы будете потреблять неопределённое количество кофеина и можете стать зависимым от него. Регулярное употребление большого количества кофеина может вызвать обезвоживание, проблемы с желудком, привести к головным болям после отказа. Рекомендуемый дневной лимит кофеина — это 400 мл в сутки (около 4 чашек кофе). В одной банке многих энергетиков содержится столько же.

Вероятно, вы увеличите потребление сахара в течение дня. Большинство энергетиков содержат дневную норму сахара или же значительно превышают её.

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