В Роскачестве рассказали, чем полезно веганство

Ежегодно 1 ноября отмечается Международный день вегана. Термин возник от английского слова vegan, созданного на основе первых и последних букв слова vegetarian.

Понятие появилось в 1944 году, когда выделили строжайших представителей течения, отказывающихся не только от мяса и рыбы, но и от всех продуктов животного происхождения, таких как молоко, яйца и мед. Таким образом, веган - это человек, который полностью переходит на растительное питание.

Для многих это не просто этический выбор, но и способ заботы о здоровье. Сбалансированная веганская диета, богатая клетчаткой, витаминами и минералами, включает разнообразные овощи, бобовые, зерновые, орехи и фрукты.

Некоторые плюсы такого питания

1. Снижение риска недугов. Веганы имеют меньшую предрасположенность к сердечно-сосудистым и другим заболеваниям благодаря низкому потреблению насыщенных жиров.

2. Здоровый вес. Веганская пища реже содержит высокое количество калорий, что помогает поддерживать нормальную массу тела.

3. Профилактика ожирения. Низкое содержание жиров и высокое растительных продуктов способствуют здоровому телосложению.

В ведомстве пояснили: веганство - это не только диета, но и стремление к минимизации страданий животных, отказу от жестокого обращения, включая использование зверей в экспериментах и развлечениях.