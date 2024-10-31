Ошибка выжившего: почему опыт долгожителей вам не поможет прожить долго

Недавний анализ Управления национальной статистики (ONS) показал, что количество долгожителей в Англии и Уэльсе, возможно, достигло пика. Также в 2023 году людей, которые прожили 100 лет и больше, сократилось по сравнению с 2022-м: с 14 920 до 14 850. Но почему спрашивать у них о секрете долголетия нет смысла?

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Доктор Брэдли Эллиотт, старший преподаватель физиологии в Вестминстерском университете, отметил, что спрашивать у долгожителей об их секрете не стоит. Всё потому, что здесь играет роль ошибка выжившего. Она возникает, когда выводы о чём-то делаются на основе группы, которая в чём-то преуспела, но упускаются из вида люди, у которых это не получилось. Это приводит к искажённой или неполной информации о чём-то.

Хороший пример ошибки выжившего — это успешные бизнесмены. Они могут приписывать свои достижения конкретным действиям. Однако есть и те, кто действовал так же, но потерпел неудачу. Такие люди остаются без внимания. Если бы мы узнали об их опыте, то могли бы учиться на их ошибках и повысить наши шансы на успех.

© Ferra.ru

Возьмём, к примеру, Жанну Кальман, которая является рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса по самой долгой продолжительности жизни человека. Она прожила 122 года и 164 дня. Часто она приписывала это долголетие расслабленному и беззаботному образу жизни. Она вышла замуж за богатого человека, поэтому ей не нужно было работать, любила кататься на велосипеде и позволяла себе пить вино и курить сигареты.

Более надёжный подход к тому, чтобы узнать, что способствует долголетию, состоит в следующем. Нужно изучать жизнь людей в возрасте 60 лет на протяжении десятилетий. Тогда можно будет выявить факторы, связанные с долгой жизнью.

Эксперты советуют не следовать рекомендациям по здоровью от долгожителей, а придерживаться проверенных здоровых привычек. Соблюдайте сбалансированную, питательную диету, регулярно занимайтесь спортом, высыпайтесь, управляйте стрессом, выстраивайте прочные социальные связи, поддерживайте хорошее психическое здоровье, избегайте курения и ограничьте употребление алкоголя. Доказано, что всё это поддерживает хорошее здоровье и снижают риск возникновения различных заболеваний.

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