Перечислены неожиданные преимущества для здоровья темного шоколада

Тёмный шоколад содержит много какао-порошка. Благодаря этому такой шоколад отличается большим количеством минералов и защитных растительных соединений в составе.

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Вот чем так полезен для нашего здоровья тёмный шоколад.

Защищает от окислительного стресса и воспаления. Исследования показывают, что в тёмном шоколаде больше всего флавоноидов по весу среди всех других продуктов. По сравнению с молочным шоколадом он содержит в пять раз больше этих веществ. Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами, то есть могут защищать клетки от разрушения и окислительного стресса. Окислительный стресс связывают с некоторыми видами рака, болезнями сердца. Также тёмный шоколад отличается мощным противовоспалительным эффектом.

Может принести пользу сердцу. Всё потому, что в тёмном шоколаде много противовоспалительных и антиоксидантных соединений. Исследования показывают, что употребление этого вида шоколада связано с уменьшением атеросклеротических бляшек в коронарных артериях и снижением риска возникновения ишемической болезни сердца, сердечного приступа и инсульта. Было показало также, что употребление шоколада снижает уровень «плохого» холестерина, уровень сахара в крови и триглицеридов, улучшает работу кровеносных сосудов и кровоток. В совокупности это защищает от сердечных болезней.

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Богат минералами. В частности, магнием и железом. Магний нужен организму для регуляции уровня сахара в крови и артериального давления, сокращения мышц, нервной функции и синтеза ДНК. Железо необходимо для выработки гемоглобина (белка, переносящего кислород по всему организму), роста и развития, клеточного функционирования, синтеза определённых гормонов. Также в тёмном шоколаде есть медь, марганец.

Может поддерживать здоровье кишечника. Тёмный шоколад содержит пребиотики. Они благотворно влияют на кишечник.

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