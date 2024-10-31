Эксперт развеял известный миф о пользе бани

Мнение о том, что баня может вылечить все болезни, является лишь мифом. Об этом заявил в беседе с Минздрава России, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

При любых заболеваниях лучшим решением будет поход к врачу, подчеркнул Кондрахин.

«Лечения болезней в бане нет, но в восстановительный период бани — да», — заявил врач.

По словам эксперта, баня является физиотерапевтическим методом. Однако при помощи одной только физиотерапии невозможно добиться полного излечения. Более того, людям с некоторыми заболеваниями баня и вовсе противопоказана. Например, посещать ее запрещено людям с онкологическими заболеваниями.

Также посещение бани запрещено людям с заболеваниями легких: бронхит, пневмония. По словам врача, это лишняя нагрузка на легочную систему, которая и так болеет. В случае обострения у человека хронических заболеваний банные процедуры могут усугубить состояние пораженных органов, что также чревато серьезными и даже опасными для жизни последствиями, объяснил врач.

Ранее психиатр развеяла распространенный миф о белой горячке. По слова врача, белая горячка при сильном опьянении — заблуждение. Это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены.