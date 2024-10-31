Названы две привычки, которые защищают от болезней сердца

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показывает, что даже подъём по лестнице может улучшить здоровье. Вот как это работает.

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Для проведения нового исследования учёные использовали данные из британского биобанка, включающего более 500 000 человек из Соединённого Королевства. На момент регистрации (с 2006 по 2010 год) участникам было от 39 до 70 лет. Всего для исследования отобрали 117 384 человека, средний возраст которых составил 56 лет.

По итогам анализа выяснилось, что люди, которые в день поднимались по лестнице на более чем 150 шагов, имели самые низкие индекс массы тела, артериальное давление и самое высокое среднее общее потребление энергии (2074 калории в сутки в среднем). Эти же люди набрали больше всего баллов по всем моделям здорового питания.

© Ferra.ru

По мере увеличения количества пройденных шагов риск возникновения серьёзных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий снижался. То есть участники реже сталкивались с нефатальными случаями сердечного приступа и инсульта, фатальными сердечно-сосудистыми событиями. Ниже всего риск развития болезней сердца и возникновения инсульта был у тех людей, которые делали при подъёме по лестнице 110−150 шагов в день.

Обнаружилось также, что подъём на 110−150 шагов в сутки мог компенсировать более низкий балл за питание у человека. То есть у него риск возникновения проблем с сердцем и инсульта снизился настолько же или больше, чем у тех, кто получил более высокие баллы за питание, но поднимался на менее 50 шагов в день.

В основном участники исследования поднимались по лестнице на 60−100 шагов в день. В среднем у них при соблюдении средиземноморской диеты риск развития серьёзных сердечно-сосудистых событий был ниже на 17%, при соблюдении здоровой диеты — на 9%, диеты DASH — на 11%, растительной диеты — на 12%.

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