Врач раскрыл неожиданную пользу зеркала для хорошей осанки

Прямая спина означает не только красивую осанку, но и правильное распределение нагрузки на суставы и позвоночник человека, рассказал «Узнай.ру» врач-реабилитолог Валерий Васильев. По его словам, осанка также влияет на кровообращение, дыхание и общее состояние организма, поэтому над ней нужно работать.

Как отметил Васильев, хорошая осанка — следствие привычки и регулярных тренировок. Держать спину прямой на протяжении длительного времени возможно только при условии наличия сильных эластичных мышц, прежде всего в шее и верхней части спины. Причем это касается и детей, и взрослых.

Слабыми мышцами трудно поддерживать правильное положение тела. Не имеет смысла постоянно напоминать ребенку о том, чтобы он сидел ровно, если у него нет силы и выносливости, — пояснил Валерий Васильев.

Реабилитолог подчеркнул, что с возрастом мышцы естественным образом ослабевают и растягиваются, поэтому очень важно заниматься физическими упражнениями, посвящая спорту достаточное количество времени. Также в стремлении к красивой осанке поможет зеркало.

Проблема двусторонняя: слабые и растянутые мышцы задней поверхности тела и укороченные спазмированные мышцы передней части тела. Чтобы поддерживать осанку, важно заниматься физическими упражнениями и растяжкой. Я советую почаще смотреть в зеркало, чтобы фиксировать себя в правильном положении, — рекомендовал специалист.

Ранее физиотерапевт, биомеханик Владимир Бондаренко заявил, что для поддержания двигательной активности в день нужно проходить не 10 тысяч, а 25–30 тысяч шагов. Он назвал это минимальной нормой для современного человека. Представление же о том, что надо проходить непременно 10 тысяч шагов, Бондаренко счел мифом.

По словам эксперта, этот миф появился в 1964 году во время Олимпиады в Токио, где ученые представили публике первый в мире шагомер — на нем был изображен иероглиф, обозначавший 10 тысяч шагов. Исследовав вопрос, физиологи пришли к выводу, что нормой будет восемь тысяч шагов в день. При этом данное число относится к спортивной тренировке, а не к обычной прогулке.

Физиотерапевт добавил, что ягодичные мышцы стабилизируют все тело, потому при движении важно укреплять именно их. Этому способствуют такие упражнения, как планки на боку или спине, ягодичные мостики, спуск вниз по лестнице.