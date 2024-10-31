Эндокринолог назвала допустимую норму тыквы в день

В день взрослым можно есть 200–300 г тыквы, а детям — до 100 г, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, чрезмерное употребление этого овоща может привести к проблемам со здоровьем.

Чрезмерное употребление тыквы может привести к гипервитаминозу, особенно из-за высокого содержания бета-каротина. Рекомендуемая норма для взрослых составляет 200–300 г в день, а для детей — до 100 г. При превышении этих норм могут возникнуть такие симптомы, как желтушность кожи и глаз, что связано с избытком каротиноидов, — объяснила врач.

Эндокринолог отметила, что если съесть слишком много тыквы, может начаться диарея, так как овощ богат клетчаткой. Также может возникнуть аллергия у людей с предрасположенностью к этому.

Симптомы пищевой аллергии могут включать покраснение кожи, зуд, отеки и в более серьезных случаях — анафилаксию, — добавила Тананакина.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, что лучше всего в организме усваивается запеченная или приготовленная на пару тыква. По ее словам, овощ в таком виде сохраняет полезные свойства и щадящую для ЖКТ консистенцию. Врач посоветовала добавлять жиры в блюда из тыквы, например, использовать сливочное или растительное масло.