Раскрыто, чем полезно для здоровья «Золотое молоко»

«Золотое молоко» также называют куркумовым молоком, золотым или куркумовым латте. Оно представляет собой смесь куркумы, молока и других согревающих специй. Но какую пользу нашему организму это приносит?

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Уменьшает воспаление. Куркума известна противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление связано с артритом, депрессией и другими болезнями.

Предотвращает повреждение клеток. Всё это благодаря антиоксидантному действию куркумы. Исследования показывают, что куркумин помогает уменьшить окислительный стресс.

Снижает уровень сахара в крови. Недавний обзор показал, что куркума снижает уровень сахара в крови натощак, а также защищает от диабета. Имбирь тоже помогает снизить уровень глюкозы в крови натощак у людей с диабетом.

Предотвращает развитие сердечных заболеваний. Куркумин защищает от развития атеросклероза. Также он снижает кровяное давление. Дополнительную пользу для сердца приносят имбирь и корица.

Укрепляет кости. В молочных продуктах и обогащённом растительном молоке содержится кальций и витамин D. Они жизненно важны для здоровья костей.

Может снизить риск возникновения рака. Существуют исследования, связанные с изучением влияния куркумина на развитие рака груди, поджелудочной железы, кишечника, лёгких, щитовидной железы и других видов. Есть данные, что куркумин уменьшает тяжесть побочных эффектов от лечения рака, например, химиотерапии.

Улучшает пищеварение. Куркумин улучшает симптомы воспалительного заболевания кишечника, он может также помочь при расстройстве желудка.

Укрепляет иммунную систему. Обзор многочисленных исследований показывает, что куркумин обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием.

Поддерживает работу мозга и память. Куркума улучшает память, уменьшая воспаление. Кроме того, обзор с участием более 300 000 человек показал, что те, кто пил молоко, были менее склонны к снижению когнитивных способностей и развитию деменции.

Улучшает настроение. Один метаанализ 10 исследований продемонстрировал, что куркумин эффективен в уменьшении симптомов депрессии и тревожности.

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