Плюсы и минусы интуитивного питания

Почему одни годами сидят на жестких диетах, во всем себя ограничивают, подсчитывают калории и взвешивают каждый листик салата — а вредный вес никак не уходит. А другие едят, кажется, все что попало, запивая чем угодно — и остаются стройными ланями? Возможно, они просто питаются интуитивно.

«Интуитивное питание — это подход к питанию, который исключает строгие диеты и помогает выстроить более гармоничные отношения с едой. Этот подход предлагает слушать свои внутренние сигналы голода и насыщения, что должно помочь удовлетворять потребности организма и избежать переедания», — объясняет нутрициолог с 18-летним стажем Елена Мухина.

Однако не все так просто, и у интуитивного питания есть как преимущества, так и недостатки.

Плюсы интуитивного питания

Преимуществ тут несколько, все они очень важные. Перечисляем основные — они действительно влияют на биохимию процессов в организме и на самооценку.

Уважение к телу и личным потребностям

Интуитивное питание позволяет избегать резких ограничений и слушать свое тело, что помогает развивать уважение к собственным желаниям и потребностям. Такой подход улучшает отношение к себе и повышает самооценку, так как исчезают строгие рамки, диктующие, что можно и нельзя.

Снижение стресса от еды

Жесткие диеты часто вызывают чувство вины и стыда из-за «неправильной» еды. Интуитивное питание призывает есть тогда, когда вы голодны, и перестать, когда чувствуете насыщение, что снижает тревожность по поводу «запретных» продуктов. Человек может наслаждаться едой, а не чувствовать вину.

Поддержание стабильного веса

По словам приверженцев интуитивного питания, этот подход помогает организму самому регулировать вес, находя естественный баланс.

«Он снижает риск резких скачков веса, которые характерны для цикличных диет, и помогает поддерживать стабильный вес в долгосрочной перспективе», — говорит нутрициолог.

Минусы интуитивного питания

Они тоже есть, увы — и с ними как раз сложнее, потому что наша сенсорика часто путается в толковании наших желаний.

Сложности в распознавании сигналов

Людям, которые привыкли к строгим диетам или имеют склонность к эмоциональному перееданию, может быть сложно понять свои сигналы голода и насыщения. Привычка подавлять голод, пропускать еду или, наоборот, переедать приводит к тому, что организм перестает посылать четкие сигналы. Научиться слушать тело — это процесс, требующий времени и терпения.

Риски переедания

Иногда люди путают интуитивное питание с «поеданием всего, что хочется», и рискуют переедать, следуя мимолетным желаниям. Например, если вам хочется сладкого на фоне стресса, вы можете принять это за настоящий голод, хотя организм в этом моменте мог бы нуждаться вовсе не в пище, а в воде или вообще в отдыхе.

Психологические барьеры

Людям с расстройствами пищевого поведения или пережившим травматичный опыт с едой может быть сложно доверять себе и своим ощущениям. Потребуются время и работа над собой, чтобы избавиться от старых установок и перейти к более интуитивному подходу.

Почему интуиция иногда подводит

Интуиция — штука тонкая, и полагаться на нее в плане еды не всегда просто. На наше восприятие сигналов голода и насыщения могут влиять множество факторов:

Эмоциональное состояние - в моменты стресса или тревоги интуиция может «советовать» утешаться едой. Особенно это заметно, когда хочется сладкого или жирного — такой пищи, которая стимулирует выработку дофамина и быстро повышает настроение.

Социальные факторы - люди склонны съедать больше, когда находятся в компании, на праздниках или ужинах. Порой мы едим, чтобы поддержать разговор или компанию, даже не чувствуя голода, и это приводит к перееданию.

Информационное давление - современная индустрия питания активно предлагает «модные» продукты, при этом рекламные ролики и соцсети создают картинку «идеальной» еды. Это порой приводит к путанице, ведь сложно понять, хочет ли организм действительно полезную пищу или он реагирует на маркетинг.

Как сделать интуитивное питание частью жизни