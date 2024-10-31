Секретные упражнения от гимнастки для поддержания хорошей формы

Глядя на ее выступления, мы восхищаемся: как можно быть такой пластичной, гибкой, стройной? На самом деле, вы тоже можете начать свой путь к более совершенному телу. Анастасия Татарева — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, семикратная чемпионка мира и член президиума Федерации гимнастики России — поделилась с WomanHit упражнениями, с которых начинается ее бодрое утро:

Прыжки на месте

После пробуждения я делаю минимум 150 маленьких прыжков практически на месте. Это очень хорошо разгоняет лимфу и убирает отеки.

Вакуум

Глубоко вдыхаем носом воздух, далее выдыхаем через рот, пытаясь полностью освободить легкие от воздуха. Важно максимально втянуть живот под ребра и задержать дыхание насколько сможете. Новичкам можно начать с 15 секунд. Далее увеличивайте время, прибавляя 5—10 секунд. И только после этого я выпиваю несколько стаканов воды. Без этого не начинается мой день.

Планка на руках и на локтях

В тренировочном процессе существует не так много упражнений, которые задействуют все группы мышц. К этим упражнениям можно отнести планку. При всей кажущейся легкости выполнения планка очень эффективна в проработке внешних и внутренних мышц.

Планка выполняется из начальной позиции отжиманий, только локти должны быть согнуты под прямым углом и находиться на одной линии с плечами. Не прогибайте поясницу и не задирайте таз кверху. Держите ровную линию тела с помощью напряжения пресса и слегка подкручивайте таз к животу. Вес тела необходимо удерживать на локтях предплечьях и ступнях, распределяя его по точкам опоры. Выполняйте по минуте на руках и локтях.

Кардио

Это либо беговая дорожка, либо эллипс, либо степпер, либо просто пешая прогулка — кому что нравится.

Раскатывание на валике

Упражнения на пенном валике — это техника воздействия на мышцы, которая может помочь уменьшить напряжение, боль и воспаления, а также увеличить диапазон движений в суставах. Валик может стать эффективным инструментом для разминки или восстановления сил до и после тренировки.

Следует иметь в виду — если у вас напряженные мышцы, поначалу вам может быть больно. Чтобы отрегулировать давление, уменьшите нагрузку на ролик. Для начала медленно покатайте нужные участки тела в течение 10 секунд, затем упражняйтесь от 30 до 60 секунд за один подход.