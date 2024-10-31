Какие фитнес-привычки разрушают тело после 40 лет

Келли Наджар, персональный тренер Fyt, объяснила, чего нужно избегать в физических упражнениях после 40 лет, чтобы в старости оставаться здоровым и активным.

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Плиометрика. Она включает взрывные движения, которые увеличивают мышечную силу. Это может быть опасно для позвоночника. Для сохранения здоровья коленей, бёдер и позвоночника лучше выполнять упражнениями с меньшей ударной нагрузкой. Например, силовыми тренировками, ходьбой или бегом трусцой, йогой.

Спринты. После 40 лет лучше избегать упражнений, требующих спринта. Вместо этого попробуйте эллиптический тренажёр или медленный бег трусцой.

Скручивания и традиционные приседания. Они оказывают сильное давление на шею и поясницу. Вместо этих упражнений попробуйте ягодичный мостик или позу «собака-птица» для поддержания силы корпуса.

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Игнорирование баланса. С возрастом повышается риск падений. Поэтому важно выполнять упражнения на поддержание баланса.

Пропуск растяжки. Возьмите за привычку растягиваться в конце тренировки. Дело в том, что после 40 напряжённые мышцы тянут суставы, которые они поддерживают, что приводит к болям. Длительное давление на суставы может вызвать остеоартрит.

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