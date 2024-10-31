Почему после 30 есть ощущение, что организм «сыпется»

Почему после 30 ощущение старения становится сильнее, и можно ли этому противостоять? Эксперты делятся советами, которые помогут сохранить здоровье и позитивное отношение к жизни.

Многие, перешагнув рубеж тридцати лет, начинают замечать изменения в своем самочувствии и внешности: появляется усталость, снижается уровень энергии, ухудшается качество сна, состояние кожи и волос. Некоторые называют это ощущением, что организм «сыпется». Вместе с экспертами мы рассмотрели, какие изменения — это естественные процессы, а какие связаны с образом жизни и восприятием, и как можно поддержать здоровье, сохраняя бодрость и позитивный настрой.

Естественные изменения организма

Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук и врач-токсиколог, отмечает, что подобные изменения в организме являются естественными и отражают завершение периода активного роста и стабилизацию гормонального фона. После 30 лет организм начинает адаптироваться к новому жизненному этапу: замедляется метаболизм, снижается синтез коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и молодость кожи. Эти изменения часто приводят к набору веса при прежнем образе жизни, а также к уменьшению сияния кожи и волос.

Влияние образа жизни на самочувствие

По словам Кутушова, на общее самочувствие в этом возрасте сильное влияние оказывает образ жизни. Недостаток сна, несбалансированное питание и низкая физическая активность могут ускорить старение организма и привести к развитию заболеваний. Основные факторы, влияющие на самочувствие после 30 лет, включают:

Недостаток сна — ухудшает когнитивные функции, усиливает усталость, повышает раздражительность и может способствовать развитию хронических заболеваний. Неправильное питание — с избытком углеводов, жиров и сахара увеличивает риск метаболического синдрома, ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сидячий образ жизни — ослабляет мышцы, замедляет циркуляцию крови и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами. Хронический стресс — негативно сказывается на психическом и физическом здоровье, повышая вероятность депрессии и бессонницы.

Роль восприятия в процессе старения

Психолог Дарья Гусейн-Заде подчеркивает, что наше отношение к изменениям в организме может сыграть решающую роль в их восприятии и развитии.

"То, что мы думаем о собственном организме, то мы и закладываем как программу. Если человек убежден, что после 30 наступает старость, то процессы старения будут идти быстрее," — объясняет она.

Позитивный настрой и уверенность в собственных силах могут заметно улучшить самочувствие, укрепить мотивацию к здоровому образу жизни и замедлить старение.

При этом Гусейн-Заде добавляет, что, конечно, есть факторы, которые мы не можем изменить, такие как генетика и воздействие внешней среды. Однако в возрасте около 30 лет важно сосредоточиться на укреплении позитивного мышления, закладывая прочный фундамент для здоровья в будущем.

Как поддерживать здоровье и бодрость после 30 лет

Для того чтобы чувствовать себя лучше и замедлить процессы старения, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие аспекты:

Здоровое питание. Рацион, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, может поддержать организм, улучшая обмен веществ и внешний вид.

Физическая активность. Регулярные тренировки укрепляют мышцы и суставы, улучшают кровообращение и способствуют хорошему настроению.

Полноценный сон. Сон восстанавливает силы, снижает уровень стресса и улучшает концентрацию.

Эмоциональное здоровье и стресс-менеджмент. Техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения, помогают оставаться спокойными и позитивными.

Таким образом, 30 лет — это не предел, а начало нового этапа, который может быть наполнен энергией и оптимизмом. Сформировав здоровые привычки и сохраняя позитивное отношение, можно помочь своему организму функционировать на высшем уровне долгие годы.

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