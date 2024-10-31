Врач рассказала, сколько яиц можно съедать в день

Яичные желтки содержат много холестерина, но исследования не доказали их особого вреда для сосудов и сердца, поэтому здоровому человеку можно съедать одно яйцо в день. Более того, употребление яиц связано с меньшим риском инфарктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Москве Анна Симбирцева.

«Долгое время врачи предостерегали от употребления куриных яиц из-за опасений об избытке холестерина. Согласно современным рекомендациям, не стоит употреблять более 300 мг холестерина в день из пищи. При этом в одном яичном желтке содержится примерно 180–200 мг холестерина. Однако крупные международные исследования и мета-анализы показали, что холестерин не повышает риски заболеваний сердца и сосудов. Поэтому здоровому человеку можно съедать одно яйцо в день, то есть семь в неделю. Если у человека очень высокий риск болезней сердца и сосудов, он может исключить желтки из диеты после консультации с врачом», — рассказала Симбирцева.

Некоторые исследования связывают регулярное употребление яиц со снижением риска инфаркта. Этот продукт при низкой калорийности и небольшом содержании вредных насыщенных жиров богат белком, незаменимыми аминокислотами, антиоксидантами, витаминами.