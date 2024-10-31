ИИ теперь может считать калорийность блюда по фото

Теперь, чтобы узнать калорийность, содержание белков, жиров и углеводов в пище, достаточно просто сделать её фотографию. СМИ сообщают, что приложение CalZen с помощью искусственного интеллекта мгновенно рассчитает все эти показатели. Более того, приложение не только рассчитывает данные, но и анализирует употребление блюд, оценивая их по шкале от 1 до 10, что позволяет глубже понять, насколько питательными и полезными они являются.

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IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru прокомментировал разработку.

«Конечно, идеально посчитать калории таким способом невозможно, так как ИИ вряд ли способен только по внешнему виду безошибочно определить, что именно за продукт изображен на фото. Но в его защиту следует сказать, что и человек не всегда в состоянии все посчитать идеально. Думаю, что это неплохое функциональное приложение для тех, кто следит за своим питанием и весом. Программа наверняка многим облегчит жизнь и поможет оптимизировать рацион. Однако в вопросах правильного питания все же лучше посоветоваться также с живыми профессионалами: диетологами, гастроэнтерологами и другими специалистами с профильным медицинским образованием», – высказался собеседник издания.

Добавим, что приложения для подсчета калорий представляют собой программы, которые помогают контролировать питание и достигать целей в фитнесе, таких как похудение или набор мышечной массы. Эти приложения ведут пищевой дневник, подсчитывают калории и анализируют полученные данные, что позволяет лучше понимать свой рацион и вносить необходимые коррективы.

Следует отметить, что подобные приложения предлагают широкий спектр функций, включая расчёт суточной нормы калорийности рациона, счётчик ежедневного потребления калорий и макронутриентов, а также отслеживание динамики веса и водного режима.

Большинство подобных решений предполагают, что пользователь должен самостоятельно вносить данные о потребляемых продуктах и подсчитывать их калорийность. Однако с появлением искусственного интеллекта процесс подсчёта калорий стал гораздо проще