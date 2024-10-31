Названы скрытые причины, по которым люди набирают вес

Некоторые повседневные привычки могут приводить к набору лишних килограммов. Диетологи и тренеры рассказали, на что нужно обращать внимание.

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Вы ставите в приоритет тренировки, а не другие виды деятельности. Важно оставаться активным и вне зала. Например, вы можете подниматься по лестнице, гулять с собакой, играть с детьми. Это тоже помогает сбросить вес.

Вы недооцениваете размеры порций. Согласно исследованию Корнелльского университета, люди со средним весом недооценивают количество потребляемых ими калорий почти на 20%, а люди с избыточным весом — почти на 40%.

Вы не корректируете своё питание по мере прогресса. Потребности нашего тела и метаболизм меняются после потери веса. То есть человеку весом 50 кг требуется намного меньше калорий, чем тому, кто весит 100 кг. Чем меньше тело, тем меньше энергии ему нужно.

Вы потребляете слишком много калорий с напитками. Газировка, латте, сок, вино, пиво содержат большое количество пустых калорий.

Вы не высыпаетесь. Это может привести к увеличению выработки гормона голода.

Вы не получаете достаточно белка. Белок насыщает лучше, чем углеводы и жиры. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка могут снизить массу тела и помочь предотвратить переедание.

Вы наращиваете мышечную массу. Исследования показывают, что мышцы плотнее жира. Если вы замечаете, что стали стройнее, одежда на вас сидит по-другому, но весы показывают высокую цифры, скорее всего, вы набираете мышечную массу.

Вы испытываете стресс. Высокий уровень стресса может спровоцировать выброс кортизола. Это может привести к перееданию, усилить аппетит.

Вы принимаете лекарства, вызывающие увеличение веса. Поговорите об этом с лечащим врачом.

У вас нарушен гормональный фон. К непреднамеренному набору веса могут привести высокий уровень кортизола и низкий уровень гормонов щитовидной железы. Кроме того, увеличение веса способны вызвать синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и заболевания щитовидной железы.

Ваши мышцы воспалены. Исследования показывают, что воспаление является основной причиной многих распространённых заболеваний. Также оно может затруднить потерю веса и облегчить набор лишних килограммов, поскольку повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Вы недостаточно двигаетесь. Даже если вы хорошо питаетесь, нехватка физической активности может привести к набору веса.

Вы взвешиваетесь в неподходящее время. На самом низком уровне наш вес обычно находится утром, после того как мы встаём с постели и идём в туалет. Поэтому важно вставать на весы в одно и то же время ежедневно.

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Ваши тренировки стали скучными. Если вы делаете одни и те же упражнения, тело к ним адаптируется и они уже не будут такими эффективными. Вместо этого меняйте упражнения или всю программу каждые несколько недель.

Вы пропускаете приёмы пищи. Это может привести к перееданию и набору веса. Исследование 2021 года показало, что отказ от ужина связан с ожирением и избыточным весом.

У вас есть заболевание, о котором вы не знаете. Согласно WebMD, мешать потере веса и привести к его увеличению могут апноэ во сне, гипотиреоз и депрессия.

Вы едите слишком быстро. Практикуйте осознанное питание. То есть ешьте медленно, внимательно прислушиваясь к сигналам голода вашего тела. Слишком быстрое употребление пищи может привести к перееданию, так как мозг не успевает осознать, что вы сыты.

Ваша диета слишком строгая. Многочисленные исследования показывают, что такие диеты способствуют увеличению веса.

Вы едите слишком много обработанных продуктов. Они в целом содержат множество калорий, сахара, натрия, консервантов, вредных жиров. При этом в них нет питательных веществ.

В вашем организме задерживается вода. Обезвоживание может привести к кратковременной задержке воды, а долгосрочная задержка может быть связана с проблемами со здоровьем.

Вы становитесь старше. С возрастом обмен веществ замедляется. В основном это связано с тем, что мы теряем с годами мышечную массу.

Из-за генетики вам сложнее похудеть. Гены могут влиять на метаболизм, насыщение, аппетит, тягу к еде, распределение жира в организме и привычку есть как способ преодоления стресса.

Вы потребляете недостаточно клетчатки. Это вещество нужно для здорового снижения веса. Одно исследование показало, что потребление клетчатки может способствовать снижению веса и соблюдению диеты у взрослых с избыточным весом и ожирением.

Вы не просите для себя заправку или соус отдельно от блюда. Многие соусы и заправки содержат большое количество пустых калорий, добавленного сахара, насыщенных жиров и масел.

Вы недостаточно долго голодаете. Прерывистое голодание подразумевает чередование периодов приёма пищи и отказа от еды. Существует также «альтернативное голодание», при котором в один день вы едите как обычно, а на следующий — голодаете или употребляете пищу, которая содержит менее 500 ккал.

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