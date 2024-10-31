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Как замедлить процесс старения: шесть витаминов для женщин 40+

Женщинам после 40 лет необходимо поддерживать организм приёмом витаминов и других добавок. Что поможет сохранить красоту и молодость, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Как замедлить процесс старения: шесть витаминов для женщин 40+
© globallookpress.com

С возрастом в организме каждой женщины происходят определённые изменения. Правильно подобранный витаминный комплекс должен корректировать и последствия гормональной перестройки.

«После сорока лет профилактический приём полезных добавок позволит укрепить кости, волосы да и просто окажет общий оздоровительный эффект», — обратила внимание доктор.

Шесть витаминов, на которые стоит обратить внимание

  • А — мощный антиоксидант, сохраняет молодость кожи и поддерживает остроту зрения.
  • D — укрепляет кости, помогает работе головного мозга.
  • Е — защищает клетки кожи от старения и укрепляет волосы.
  • С — предотвращает инфекционные патологии.
  • К — обеспечивает здоровье кровеносных сосудов и нормализует работу почек.
  • B12 — приводит в норму эмоциональное состояние, устраняет бессонницу. Он особо рекомендован вегетарианцам и хорош для профилактики анемии, добавила врач.
«Этот комплекс витаминов способствует сохранению здоровья и замедлению процессов естественного старения», — продолжила Степаненко.

Приём полезных добавок необходимо согласовывать со специалистом. Только доктор может определить недостаток веществ в организме и назначить курс восстановления, подчеркнула врач.

Доктор рассказал, как усваиваются витамины и стоит ли их колоть.

ЗОЖ