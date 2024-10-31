Эксперты по питанию рассказали, действительно ли овсянка так полезна, как многие из нас думают.

12 преимуществ овсянки для здоровья

Хороший источник клетчатки. Одна приготовленная на воде чашка овсяных хлопьев содержит 4 г клетчатки. Это 14% от суточной нормы в 28 г.

Усиливает чувство сытости и контролирует голод. Особенно много в овсянке растворимой клетчатки. По словам Эмили Дэнкерс, магистра наук, сертифицированного диетолога, когда мы едим такую клетчатку, наше пищеварение замедляется. Это тоже может усилить сытость. Одно исследование показало, что овсянка традиционного приготовления и овсянка быстрого приготовления значительно улучшают контроль аппетита в течение 4 часов по сравнению с употреблением готовых хлопьев для завтрака.

Может помочь снизить вес. Благодаря клетчатке в овсянке вы не будете переедать в течение дня. В комплексном обзоре 2023 года, опубликованном в журнале Current Nutrition Reports, говорится, что многочисленные клинические исследования доказывают роль овса в профилактике ожирения и снижении массы тела.

Снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Об этом сказала Меган Берд, сертифицированный диетолог. Также ежедневное употребление овсянки может снизить общий уровень холестерина.

Поддерживает нормальное пищеварение и здоровье кишечника. Клетчатка в овсянке способствует регулярному опорожнению кишечника.

Помогает контролировать уровень сахара в крови. Это тоже достигается благодаря клетчатке в овсе.

Содержит полезные вещества, которые поддерживают здоровье микробиома кишечника. Это в том числе бета-глюкан, резистентный крахмал и фенолы.

Улучшает здоровье сердца. Происходит это за счёт снижения уровня вредного холестерина при регулярном употреблении овсянки.

Даёт организму белок. Одна чашка приготовленного традиционным способом овса содержит 6 г белка. В сочетании с клетчаткой он позволяет дольше оставаться сытым.

Содержит необходимые организму питательные вещества. Это марганец, фосфор, магний и железо. Одна чашка сырого овса даёт 19% суточной нормы железа, 27% суточной нормы магния, 27% суточной нормы фосфора и 128% суточной нормы марганца.

Может уменьшить воспаление. Многочисленные исследования показывают, что овёс обладает противовоспалительными свойствами.

Овсянку связывают с увеличением продолжительности жизни. Согласно работе, опубликованной в журнале Nutrition Journal, овёс помогает снизить риск возникновения аутоиммунных заболеваний, болезней сердца, предотвращает набор веса. Также регулярное употребление цельного зерна снижает уровень смертности, по данным Американской кардиологической ассоциации.

Нежелательные побочные эффекты

Воздействие пестицида хлормеквата. Это токсичный сельскохозяйственный химикат. Он связан с репродуктивной и внутриутробной токсичностью в исследованиях на животных, что вызывает опасения по поводу его безопасности для здоровья.

Вздутие живота. Если вы только начали есть овсянку, она может вызвать у вас вздутие живота. Чтобы уменьшить его, начните с употребления небольшого количества овсяных отрубей и постепенно увеличивайте порции.

Увеличение веса. Это может произойти, если вы станете есть огромные порции овсянки. Также следите за тем, что вы в неё добавляете.

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