Минздрав поддержал идею регионов ограничить продажу алкоголя
Минздрав поддерживает инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника одного из управлений ведомства Виктор Зыков.
По его словам, к инициативе отнеслись позитивно, так как злоупотребление спиртным - один из главных факторов развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности.
Зыков добавил, что уровень смертности в регионах сильно зависит от потребления алкоголя на душу населения.
У руководителей субъектов есть полномочия по ограничению реализации спиртных напитков на местах.
Напомним, первым о планах ввести временной лимит на продажу алкоголя сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе уже с марта 2025 года могут ввести соответствующие ограничения. Например, в будни магазины смогут торговать спиртными напитками только два часа - с полудня и до 14:00.