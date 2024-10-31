Минздрав поддержал идею регионов ограничить продажу алкоголя

Минздрав поддерживает инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника одного из управлений ведомства Виктор Зыков.

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По его словам, к инициативе отнеслись позитивно, так как злоупотребление спиртным - один из главных факторов развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности.

Зыков добавил, что уровень смертности в регионах сильно зависит от потребления алкоголя на душу населения.

У руководителей субъектов есть полномочия по ограничению реализации спиртных напитков на местах.

Напомним, первым о планах ввести временной лимит на продажу алкоголя сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе уже с марта 2025 года могут ввести соответствующие ограничения. Например, в будни магазины смогут торговать спиртными напитками только два часа - с полудня и до 14:00.