Бороться с бессонницей помогут пять тактик

Стресс, работа и личные проблемы могут негативно влиять на качество сна. Бессонница стала популярной спутницей современных людей, и многие признаются, что не могут заснуть из-за бесконечного потока мыслей.

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Сертифицированный коуч Кэйт Спиридонова рассказала, как наладить сон, несмотря на происходящее в жизни.

Эксперт в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что людям нередко мешает заснуть привычка прокручивать события прошедшего дня в голове, неудачные и тяжелые моменты, диалоги, которые можно было бы изменить.

Это становится проблемой, негативно влияющей на здоровье, продуктивность и отношения.

Спиридонова посоветовала, как справиться с негативными мыслями. Она считает, что нужно научиться останавливать их поток перед сном. Для этого есть пять техник.

Метод «листва на реке». Необходимо представить, что все мысли — это опавшие с дерева листья, которые плывут по реке. Представить, как они отрываются с ветки дерева и их уносит течением. Такая техника помогает отпустить тревоги и расслабиться.

Фокус на дыхании. Для этого нужно сосредоточиться на дыхании, попытаться отследить каждый вдох и выдох, считая их, если это помогает. Внимание переключается на дыхание и поток мыслей замедляется, успокаивая разум.

Метод «стоп-слова». В этом случае необходимо мысленно сказать себе: «Стоп!», когда мыслительный поток не останавливается. Затем внимание стоит перенаправить на что-то более спокойное, к примеру, представить приятное место или вспомнить приятный момент.

Записывание мыслей. Не дающие покоя мысли можно записать на бумагу, что позволит «вынести» их из головы и оставить на потом.

Метод «Скарлетт О’Хара». У главной героини романа «Унесенные ветром» была привычка в тяжелый момент раздумий останавливать поток мыслей, сказав:

«Подумаю об этом завтра».

Коуч назвала эту технику одной из самых работающих. Перед сном в случае «атаки» мыслей нужно искренне поблагодарит свои идеи, образы и мысли, а также пообещать вернуться к ним с утра, объяснив себе и «им», что сейчас необходимо поспать, и повторять это обещание, пока не придет сон. Спиридонова отметила, что этот метод родился из ее частной практики и работает почти для всех.

Она заключила, что нужно заботиться о своем здоровье и создавать благоприятные условия для полноценного отдыха.

Ранее сообщалось, что во время сна мозг человека не восстанавливается. Бессоница и выпадение волос связаны с нарушениями работы щитовидной железы.