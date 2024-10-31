Врачи назвали продукт, который выводит из организма яды, вызывающие рак

Одна из причин использовать для приготовления блюд такой продукт как чеснок связана с аллицином. Это вещество способно оказывать мощное антимикробное действие и даже помочь в профилактике рака, передает здоровое-питание.рф, ссылаясь на врачей. Аллицин нейтрализует токсины и поддерживает нормальное состояние лейкоцитов крови.

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Вещество выводит из организма свободные радикалы, негативно воздействующие на клетки. Последние могут неправильно развиваться под влиянием свободных радикалов. Это запускает опасные процессы в организме.

Параллельно вещества, содержащиеся в чесноке, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Воздействие проявляется на нескольких направлениях: улучшается кровообращение, повышается работоспособность сердечной мышцы, стенки сосудов становятся более эластичными, в том числе за счет снижения уровня "плохого" холестерина".

Кстати, исследователи из Юго-Восточного университета выяснили, что чеснок не только эффективно снижает уровень холестерина, но и способен воздействовать на уровень глюкозы в крови.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян назвал четыре причины включить чеснок в список антивозрастных продуктов. Врач рассказал, что "главный защитник от простуды" также способствует защите от рака, коронарных заболеваний, понижает давление и уровень холестерина.