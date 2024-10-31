Названы самые вредные алкогольные коктейли

Самыми вредными алкогольными коктейлями являются «Лонг-Айленд Айс Ти», сочетающий в себе много крепких напитков, и «Маргарита» с добавлением сиропов, предупредила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru врач уточнила, что первый напиток перегружает печень из-за сладости и высокой крепости.

Самый популярный «Лонг-Айленд Айс Ти» из-за высокой крепости и содержания сахара перегружает печень, вызывая быстрое опьянение и тяжелое похмелье. Вредна и «Маргарита» с фруктовыми сиропами. Классическая «Маргарита» менее вредна, но добавление сиропов значительно повышает содержание сахара, что ведет к резкому скачку глюкозы и усиливает похмелье, — пояснила Тен.

По словам врача, «Пина Колада», состоящая из рома, кокосового молока и ананасового сока, опасна для желудка и поджелудочной железы из-за сахара и высокой калорийности. Терапевт предупредила, что шоты на основе ликеров или сладких сиропов содержат много спирта. Она уточнила, что такие напитки провоцируют быстрое опьянение и нагружают печень.

Нарколог Виталий Холдин ранее рассказал, что алкогольные напитки вымывают из организма витамины и полезные вещества. Врач подчеркнул, что человек попадает в замкнутый круг. По его словам, спиртное вымывает витамины, а недостаток полезных веществ провоцирует тягу к алкоголю.