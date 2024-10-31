Как избежать ожирения и узнать свой индекс массы тела

Жители России продолжают толстеть. Лишний вес сегодня имеет уже чуть ли не половина страны, а диагноз "ожирение" - 2,4 млн человек, на 10 % больше, чем пять лет назад. При этом под постоянным наблюдением врачей состоит только половина - 1,2 млн, такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка". Ведущие эндокринологи страны предлагают изменить подходы к решению проблемы: ожирение следует признать социально значимым заболеванием и заниматься его профилактикой и лечением по семейному принципу.

"До сих пор в российском обществе недооценивается опасность ожирения, проблема часто воспринимается скорее как косметический недостаток, чем серьезное заболевание. Причем такого мнения придерживаются даже многие врачи, и этот тренд нужно менять. Упор нужно делать на работу со всей семьей. Изначально появление лишнего веса - это, как правило, семейная история, это следствие семейного уклада жизни и типа питания", - считает директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

Со следующего года в России стартует два новых нацпроекта: "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Одно из важнейших их направлений - программа по борьбе с ожирением. Одно из нововведений: в Центрах здоровья можно будет проверить свои "кондиции", ведь важно понимать, где граница между просто "располнел" (с такой проблемой можно справиться самостоятельно, а как - расскажут сотрудники Центров) и серьезным нарушением метаболизма, когда требуется помощь эндокринологов, диетологов, а возможно, и бариатрических хирургов.

Чтобы узнать индекс массы тела, надо свой вес в кг поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Любые таблетки и операции не помогут, если пациент не поменяет пищевые привычки.

"Два года назад мы поставили вопрос о том, чтобы ожирение вошло в перечень социально значимых заболеваний. Это не только должно изменить отношение к проблеме среди врачей и пациентов, но и расширить возможности получения бесплатной медпомощи", - сказал зампред Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов.

Как проверить себя?

Для этого рассчитывают показатель индекса массы тела (ИМТ): нужно свой вес в кг поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Например, при росте 172 см и весе 78 кг ИМТ равен: 78/1,72х1,72 = 26,4.

ИМТ 18,5 - 24,9 - это норма. У таких людей наименьшая заболеваемость и самый маленький риск умереть.

ИМТ 25 - 29,9 - у вас появился избыточный вес, растут риски нарушения метаболизма. На этом этапе еще можно справиться с проблемой минимальными средствами - изменением питания и увеличением физической активности.

ИМТ > 30 - это "красный" сигнал. Ставится диагноз "ожирение", обязательно нужна помощь эндокринолога. Врач назначает медикаментозную терапию, рекомендует поддержку психолога.

ИМТ >40 - это уже морбидное ожирение - тяжелая форма, одними таблетками тут не обойдешься. Может потребоваться операция по уменьшению объема желудка.

Как не дойти до "жирной жизни"