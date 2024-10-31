Врач рассказала, какое количество шотов может убить

Смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота, предупредила кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что концентрация алкоголя в крови в размере четырех — шести промилле может привести к летальному исходу.

Концентрация алкоголя в крови измеряется в промилле. Одна промилле соответствует 0,45 миллиграмма на литр. Смертельная доза алкоголя для человека составляет четыре — шесть промилле, что равно 250–400 г чистого алкоголя. Выходит, смертельная доза — 22 или 24 шота, — пояснила врач.

По словам кардиолога, если напиток имеет крепость 40%, в 100 г продукта содержится 40 г чистого алкоголя. Врач отметила, что острые отравления обычно происходят при употреблении алкогольных напитков с содержанием этилового спирта выше 12%.

Если напиток имеет крепость 40%, это означает, что в 100 г продукта содержится 40 г чистого алкоголя. Острые отравления обычно происходят при употреблении алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 12%, что равно 12 г алкоголя на каждые 100 г выпитого напитка, — сказала Фадюхина.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее предупредил, что курение и употребление алкоголя являются одними из основных причин развития рака груди. Специалист отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.