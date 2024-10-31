Как виниры портят здоровье и почему люди больше не хотят идеальных улыбок

Мечта об идеально ровных и белых зубах появилась во многом под влиянием звезд Голливуда и их ослепительных улыбок. Чтобы воплотить ее в жизнь, люди решаются на дорогостоящую и, что самое опасное, необратимую процедуру — установку виниров. Как и у любой процедуры, у нее бывают осложнения, причем далеко не безобидные. Иногда вместо идеальной улыбки жертвы эстетической стоматологии получают невыносимую боль, проблемы со здоровьем и медицинские счета на миллионы рублей. Почему даже самые дорогие виниры в конце концов могут разочаровать и о чем пациентов не предупреждают врачи — разбиралась «Лента.ру».

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Виниры — это не про здоровье и естественность

Первые зубные накладки придумали в голливудских гримерках в 20-х годах прошлого века с единственной целью — чтобы актеры хорошо смотрелись в кадре. Реализовал идею молодой стоматолог Чарльз Пинкус, который создал новые зубы десяткам артистов. К примеру, его виниры несколько лет носила маленькая Ширли Темпл, когда у нее выпали молочные зубы. Еще одна его клиентка — 12-летняя Джуди Геральд, у которой, по мнению режиссеров, были слишком большие промежутки между зубами.

Такие виниры были временными и требовали постоянной замены, но со временем технологию Пинкуса усовершенствовали. К 80-м годам ослепительный блеск искусственных зубов стал визитной карточкой Голливуда. Белоснежными зубами ослепляли Деми Мур, Джордж Клуни, Том Круз и десятки других знаменитостей. Примерно в это же время эстетическая стоматология перешла в массы, и виниры стали доступны, если не всем, то очень многим. Специалистка в области эстетической стоматологии Сара Хан полагает, что в какой-то момент многие стали считать, что без безупречно ровных и белых зубов невозможно добиться успеха. Виниры стали обязательной частью создания образа — такой же, как стройность, использование филеров и покраска волос.

«Это даже не стремление подражать природе. Это просто попытка выглядеть так: «Смотрите, у меня большие, белые, идеальные, ровные зубы», — Сара Хан, стоматолог.

Хан рассказывает, что саму процедуру установки виниров нельзя назвать сложной: перед установкой зубы шлифуют, обрабатывают специальными составами, а затем приклеивают изготовленные по индивидуальным меркам пластины. Но простоту не следует путать с безобидностью, предупреждает она. Врач пояснила, что, однажды поставив виниры, отказаться от них будет невозможно.

По словам Хан, дело в том, что во время процедуры стачивается эмаль зуба, которая впоследствии не восстанавливается. Каждый раз, когда человек садится в кресло стоматолога, чтобы исправить или переделать винир, врачу приходится снимать дополнительный слой эмали. Со временем это может привести к тому, что остаток зуба не сможет удерживать винир или коронку. Но, помимо этого отдаленного риска, существуют осложнения, которые могут начаться буквально сразу после преображения.

Боль вместо улыбки

Москвичка Анна, с которой поговорила «Лента.ру», рассказала, что на установку виниров решилась не потому, что хотела походить на голливудских красавиц. Причина была в медицинской необходимости.

«У меня с детства неправильный прикус, из-за этого постепенно стачивались жевательные зубы. К 50 годам проблема усугубилась. Мне было больно и неудобно жевать, к тому же стоматологи стали отказывать в реставрации передних зубов», — отметила она.

По словам Анны, она решила не экономить на здоровье, поэтому была готова к внушительным тратам, но не предполагала, что лечение потребует настолько много финансовых и эмоциональных ресурсов.

«Сначала я обратилась в дорогую клинику, где мне провели подготовительные этапы: исправили прикус, нарастили костную ткань и установили импланты. Там же смоделировали вид будущих зубов», — вспоминает Анна.

Казалось, что дело осталось за малым: всего-то и нужно, что по готовой 3D-модели сделать коронки на жевательные зубы и виниры на передние резцы.

Поскольку такие процедуры рекламируют везде, женщина решила не переплачивать за обслуживание в элитной клинике и обратилась в медучреждение поскромнее, где те же стоматологические услуги ей согласились оказать по более доступной цене — 1,2 миллиона рублей.

«Врача порекомендовала моя знакомая. На консультации он мне показался очень профессиональным. Рассказал, что учился во Франции, много практиковался и без проблем поможет мне», — отметила Анна.

Однако уже на первом приеме у женщины возникли сомнения. По ее словам, насторожило, что новый врач не стал делать временные виниры, хотя это было обязательным этапом установки. Еще одна странность, которой Анна поначалу не придала значения, — врач попросил удалить все нервы и запломбировать каналы в верхних зубах. Хотя Анна посчитала просьбу странной, решила довериться специалисту и не спорить. Вскоре новая улыбка была готова, но радоваться пришлось недолго.

Сначала у женщины появилась сильная боль. Зубы реагировали не только на холодное и горячее. Даже обычный разговор превращался в пытку, так как каждый раз, когда губы касались зубов, возникал сильный дискомфорт. К тому же рот перекосило, и полностью закрыть его было невозможно: челюсть смыкалась либо с одной, либо с другой стороны, что со временем привело к смещению нижней части лица. Помимо этого, в передних зубах, спрятанных под винирами, начался воспалительный процесс, появился кариес. И еще обнаружилось заболевание десен, ведущее в перспективе к разрушению костной ткани.

«Я писала терапевту, что мне больно, говорила об этом врачу, который установил виниры. Но сначала меня обвинили в том, что я неправильно кусаю, затем заявили, что я слишком мнительная. В конце концов они отказались признавать промахи», — Анна, жертва эстетической стоматологии.

Тем не менее женщине все же удалось убедить врача переделать работу. Правда, положительного результата от его манипуляций не было.

«Он просто приклеил поверх установленных виниров еще один слой», — рассказала она.

Сейчас Анна планирует через суд взыскать с клиники стоимость неудачного преображения, а также продолжает лечиться, но уже у проверенных докторов.

«С учетом демонтажа, терапии, исправления недочетов и установки новых коронок цена вопроса теперь составляет четыре миллиона рублей вместо одного», — заключила Анна.

Риски виниров

Врачи, с которыми поговорила «Лента.ру», утверждают, что такие осложнения, как у Анны, бывают нечасто. Конечно, при условии, что стоматолог учитывал все ограничения и выполнял процедуру правильно. Как рассказал главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр», хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов, многим людям устанавливать виниры вообще не рекомендуется. Во-первых, такие косметические накладки нельзя ставить при наличии болезней зубов и десен. Различные патологии, такие как гингивит и пародонтит, перед процедурой обязательно лечат. То же делают и с кариесом, если он есть.

Во-вторых, продолжил стоматолог, виниры не ставят, если отсутствует большая часть тканей зуба. Нарушения прикуса и бруксизм тоже являются противопоказаниями. Еще устанавливать виниры нельзя, если у человека нет нескольких жевательных зубов. Дело в том, что в этом случае увеличивается давление на передние зубы и виниры держаться не будут.

«Сначала проводится протезирование на имплантах, а только потом ортопед решает вопрос о допустимости проведения процедуры», — отметил Дахкильгов.

Иными словами, зубы под виниры должны быть здоровыми или почти здоровыми, а в идеале еще и ровными. В этом случае врачу не придется стачивать большой объем зубной эмали, и процедура будет более щадящей.

Однако совсем обойтись без шлифовки не получится, считает заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева. Она объяснила, что, если пропустить этот этап, зубы после установки виниров будут выпирать, а улыбка получится странной и неестественной. Кроме того, она добавила, что из-за отсутствия препарирования зубов в месте прилегания винира к зубу создается «ступенька», которая мешает проводить нормальную гигиену, что увеличивает вероятность образования зубного налета и зубного камня и, как следствие, ведет к воспалению десневого края, прилежащего к виниру.

Тем не менее врач успокоила, что если зубы в хорошем состоянии, то стачивать их до состояния пеньков никто не станет. Врачу будет вполне достаточно убрать совсем тонкий слой эмали — менее одного миллиметра. Правда, при наличии каких-либо проблем, например, небольшой скученности, сколов, этот объем может увеличиться.

«Современные технологии позволяют, изготавливая винир, минимально затрагивать ткани зуба, конечно, если это позволяет сама клиническая ситуация», — рассказала Гусева.

В 95,5 % случаев виниры служат в течение 10 лет при условии соблюдения всех противопоказаний.

Но гарантировать абсолютную безопасность виниров никто не сможет. Самыми частыми осложнениями процедуры являются сколы и переломы виниров. По словам Гусевой, 65 процентов всех неудач связаны именно с этой проблемой. На втором месте — отслаивание винира. Врач уточнила, что обычно это происходит из-за допущенных во время установки нарушений, плохой гигиены, старения или вымывания материала, крепящего винир к зубу. Стоматолог предупредила, что отслаивание со временем приводит к ухудшению эстетического вида зубов и развитию вторичного кариеса.

«Если установить виниры без учета противопоказаний, без корректной диагностики и правильной подготовки, то у пациента могут возникнуть такие осложнения, как боль и повышенная чувствительность зубов. Например, из-за снятия слишком большого слоя эмали», — Магомед Дахкильгов, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

Кроме того, неправильная установка или некорректная форма виниров могут вызвать воспаление и раздражение десен, а также спровоцировать развитие нарушений прикуса.

Какими бывают виниры и сколько служат

Виниры бывают керамические и композитные. Первые при должном уходе могут служить 15, 20 и даже 25 лет. Правда, и стоят они недешево: от 1,5 до 3 миллионов рублей за одну челюсть. Более доступным, но и менее долговечным вариантом являются композитные виниры. Если керамические накладки сначала проектируют на компьютере по индивидуальным меркам пациента, затем изготавливают на высокоточном фрезерном станке или печатают на трехмерном принтере, то композитные виниры изготавливают прямо во рту пациента.

Врач сначала готовит зубы к процедуре, делает шлифовку, а потом с помощью композитных полимерных материалов формирует накладку на зуб. Процедура безболезненная и быстрая, но у нее есть ряд недостатков. Во-первых, результат зависит от мастерства стоматолога, который буквально создает новую поверхность каждого зуба, а во-вторых, через пять-семь лет такие виниры придется менять, так как материал желтеет, становится пористым, и на нем появляются трещины и сколы.

«Решили сделать мне голливудскую улыбку»

Одно из самых тяжелых последствий установки виниров — это изменение прикуса. Оно возникает, если накладки выполнены неправильно и мешают пациенту. Помимо дискомфорта, у пациента могут появиться дефекты речи и иные нарушения. Еще одна россиянка по имени Любовь, которая столкнулась с тяжелыми последствиями эстетической стоматологии, рассказала «Ленте.ру», что из-за осложнений уже четыре года не выходит из врачебных кабинетов.

Правда, в ее случае все началось не с виниров, а с коронок, которые предложил установить на верхний ряд зубов врач, чтобы скрыть несовершенства.

«Он решил сделать мне голливудскую улыбку, но ни разу не сказал, что я могла выбрать и другие методы коррекции. Поэтому я была уверена, что мне предложили единственный возможный вариант», — говорит Любовь.

Сейчас женщина убеждена, что проблемы возникли из-за того, что врач допустил сразу несколько ошибок: слишком сильно обточил зубы, удалил нервы, хотя к этому не было показаний, а еще не выполнил протезирование и лечение нижних зубов.

Но самое странное, по словам Любови, произошло в день установки коронок.

«Он принес цельную конструкцию из девяти зубов, которая внешне напоминала вставную верхнюю челюсть. Я примерила ее и сразу сказала, что это не мой прикус, потому что верхние и нижние зубы не смыкались», — рассказывает Любовь.

На жалобы пациентки доктор не обратил внимание и заявил, что к новым зубам надо просто привыкнуть.

«В итоге он отправил меня домой, ничем не закрепив эту конструкцию во рту», — отмечает женщина.

По ее словам, привыкнуть к новым зубам она так и не сумела, дискомфорт рос с каждым днем. Она не могла жевать, нормально говорить и испытывала постоянную боль.

«Уже позже мне рассказали, что как только я пожаловалась на дискомфорт, ортодонт должен был пригласить в кабинет техника и вместе с ним устранить дефект. Но вместо этого врач стал настаивать, что свою работу выполнил хорошо, а разбираться с техником, который, как оказалось, вообще работал в другой клинике, я должна сама. Проблема в том, что за мои 300 тысяч мне испортили зубы, нарушили прикус и вывели из строя сустав. Восстановление, по приблизительным подсчетам, обойдется в 3,5 миллиона рублей, но клиника не признает своей ответственности и даже частично не берется за устранение последствий», — вспоминает Любовь.

Любовь рассказала, что поначалу медики еще как-то пытались исправить ситуацию. Ей назначили нового лечащего врача, к которому она ходила полгода. Но в итоге он сказал, что ничего не может сделать, и посоветовал искать гнатолога.

«Найти хорошего гнатолога и попасть к нему на прием непросто. У меня на это ушло полгода. За это время мое состояние ухудшилось. Нарушение прикуса спровоцировало спазм мышц с одной стороны тела, из-за этого правая рука и нога были практически обездвижены. Я не могла сама одеться, не могла нормально ходить, мне пришлось уйти с работы», — вспоминает Любовь. По ее словам, следующий год она занималась восстановлением подвижности. Лечение помогло: она вновь может ходить, но боль так и не ушла. «Врачи говорят, что до тех пор, пока остается первопричина, то есть нарушение прикуса, сделать они больше ничего не могут», — отметила женщина.

Зубы, которые выходят из моды

Сегодня многие стоматологи отговаривают пациентов, которые решились на установку виниров ради соответствия стандартам красоты, от процедуры. Андрей Шмойлов, основатель и владелец IBI Clinic (Института базальной имплантации), подчеркивает, что не рекомендует процедуру пациентам с полностью здоровыми зубами.

«Да, зубы действительно становятся более ровными и белыми, но только эстетические причины не считаются показанием для установки виниров», — говорит врач.

Проведение процедуры он назвал оправданным в случае, если у пациента зубы имеют неправильную форму: шиловидные, маленькие, кривые. Еще одна причина — явное изменение цвета зубов, которое не устраняется после отбеливания.

Осторожность врачей в вопросе виниров связана не только с тем, что любое вмешательство потенциально снижает жизнеспособность зуба. Дело еще и в том, что слепое следование модным тенденциям ведет к тому, что спустя время люди жалеют о преображении и, когда появляются новые стандарты красоты, хотят соответствовать им.

Если в 2015 году в моде были неестественно белые и идеально ровные зубы, то сегодня в моде естественность. А на вершине успеха оказываются звезды, которые не стесняются своих неидельных зубов.

Например, у Зендеи есть легкая скученность, у Сидни Суини и Тимоти Шаламе немного неправильный прикус, Джейкоба Элорди хейтеры регулярно отправляют к ортодонту из-за кривизны нижних зубов.

В профессиональной среде эстетической стоматологии тренд на естественность тоже на пике. Самыми дорогими и элитными материалами считаются те, с помощью которых можно имитировать настоящую зубную эмаль. А она никогда не бывает идеально белой, ровной и гладкой.

«Хорошие виниры стоят не менее трех миллионов рублей за обе челюсти. Очень сложно найти техника, который согласится выполнить работу за меньшие деньги», — Андрей Шмойлов основатель и владелец IBI Clinic.

Как безопасно установить виниры

Если установка виниров является необходимостью, то к процессу нужно подойти максимально серьезно, считает Андрей Шмойлов. По его мнению, чтобы избежать осложнений, нужно выбрать врача, изучить рыночные цены и знать основные этапы процедуры.

Тем, кто решился на эту процедуру, специалист дал несколько советов.