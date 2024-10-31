Кардиологи назвали "идеальный" обед для здоровья сердца

Главные враги нашего сердца и сосудов - гипертония и атеросклероз, при котором из-за холестериновых бляшек сначала уменьшается просвет сосудов, а потом они и вовсе закупориваются. Если повышенное давление большинство ощущает, то атеросклероз - потенциальный "тихий убийца", потому что диагноз нередко ставят, когда уже появляются серьезные симптомы, и болезнь зашла далеко. Замедлить прогрессирование заболевания можно, в числе прочих мер, и корректировкой питания. Эксперты телеканала "Доктор" составили "идеальный" обед из продуктов, которые содержат так необходимые для здоровых сосудов ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, а также другие полезные вещества.

"Атеросклероз характеризуется накоплением жировых отложений в жизненно важных кровеносных сосудах. Заболевание провоцирует сердечные приступы, инсульты, так как нарушает нормальную циркуляцию крови", - пояснили врачи.

При профилактике заболевания стоит задача нормализовать липидный обмен и замедлить старение сосудов.

"Ученые отмечают достоинства витамина Е - этот жирорастворимый витамин может проникать через клеточную стенку и бляшки внутри артерий, способствуя их растворению. Также он может снижать риск тромбоза", - отмечают специалисты.

Где найти этот витамин в ежедневном рационе (а заодно и другие полезные для сердца и сосудов вещества)?

Вот пример "идеального" обеда: