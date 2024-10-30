Врач рассказал о важности витамина D в осенний период

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о важности витамина D в осенний период.

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«В этот период витамин D следует употреблять в виде биодобавок, потому что с пищей восполнить его баланс не получится. Основным источником витамина D являются жирная рыба, яйца и жирные молочные продукты. Однако употреблять их придётся в очень большом количестве, чтобы получить хоть какую-то адекватную дозу этого витамина», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, для определения необходимой дозировки витамина D нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи. По её словам, человек, который вовремя не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ.