Эндокринолог рассказал о полезных свойствах черного хлеба

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина рассказала о пользе ненасыщенных жиров в чёрном хлебе при атеросклерозе.

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«Такой хлеб содержит чуть больше полезного жира, чем белый, поскольку зерно тёмной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта», — цитирует эксперта «Радио 1».

По словам специалиста, эти жиры способствуют снижению риска развития атеросклероза, уменьшают инсулинорезистентность, частично снимают воспалительные процессы в организме.

Как отметила эндокринолог, в ржаной муке пищевых волокон почти в два раза больше, по сравнению с белой пшеничной высшего сорта.

Благодаря им появляется чувство насыщения. Также пищевые волокна в чёрном хлебе тормозят всасывание сахара и способствуют росту полезной микрофлоры.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи. По её словам, человек, который вовремя не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ.