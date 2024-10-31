Названы самые полезные и самые вредные для здоровья кулинарные масла

При выборе масла для жарки важно знать, какую максимальную температуру оно выдерживает. От этого напрямую зависит его польза или вред для здоровья.

Лучшие масла

Оливковое. Оно содержит большое количество полезных мононенасыщенных жиров (олеиновая кислота, жирная кислота омега-9), антиоксидантов (витамин Е и полифенолы). Температура дымления у этого масла — около 375−410 градусов. Но для сохранения питательных свойств лучше готовить с этим маслом на среднем или слабом огне.

Масло авокадо. В нём тоже много олеиновой кислоты. Благодаря высокой температуре дымления около 520 градусов это масло отлично подходит для жарки, приготовления на гриле.

Кунжутное. Температура его дымления колеблется от 350 до 450 градусов — в зависимости от того, рафинированное оно или нет. За счёт этого данное масло становится универсальным.

Сафлоровое. Оно прекрасно подходит для приготовления еды на сильном огне благодаря температуре дымления около 450 градусов.

Худшие масла

Избегайте их при готовке пищи на сильном огне.

Рыбий жир или масло водорослей. Они содержат много жирных кислот омега-3 EPA и DHA, но у них также низкая температура дымления.

Льняное. Это масло очень питательно, однако имеет низкую точку дымления. Поэтому при нагревании оно может окислиться, стать горьким.

Пальмовое. При воздействии высоких температур оно может стать вредным для здоровья.

Масло грецкого ореха. Оно больше подходит для сбрызгивания еды или использования в заправках, поскольку у него низкая температура дымления.

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