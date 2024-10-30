Какие симптомы говорят о слабости мышц таза

В самой нижней части живота находятся одни из самых важных для женщины мышц. Каркас этих мышц обеспечивает поддержку органов и благодаря им происходит правильная работа систем данных органов. Слабость мышц таза приводит к очень серьезным проблемам, в том числе репродуктивным. Мы поговорили с Виктором Ларионовым, остеопатом, который пояснил, какие сигналы должны вас насторожить и настроить на посещение специалиста.

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Вам часто хочется в туалет

Как правило, на этот сигнал практически никто не обращает внимания, считая подобное состояние в каком-то смысле нормой. В реальности ваш организм шлет вам довольно очевидный сигнал — что-то не в порядке. Если у вас нет заболеваний мочеполовой системы, не поленитесь обратиться к специалисту для решения проблемы на раннем этапе.

Недержание при смехе или кашле

Еще один звоночек от вашей мочевыделительной системы. Недержание может проявляться не только при чихании и кашле, но и при подъеме тяжестей, причем с каждым годом ситуация ухудшается, а потому наш эксперт не советует затягивать с решением проблемы.

Снижение чувствительности во время секса

К слову, у мужчин слабость мышц тазового дна может проявляться слабой эрекцией. У женщин же ослабленные мышцы не позволяют получить от близости ярких ощущений, так как органы в области малого таза не справляются с качественным кровоснабжением и все из-за несостоятельности мышц.

Опущение органов

Наверное, самый очевидный и неприятный сигнал к тому, что у вас есть проблемы с мышцами тазового дна. Как говорит наш эксперт, опущение и выпадение половых органов происходит в 70% после родов. При этом женщина может не испытывать боли, однако запускать ситуацию точно не стоит.

Как решить проблему

Если у вас есть хотя бы один из вышеуказанных симптомов, обязательно получите консультацию специалиста, так как ситуация может быть очень серьезной. В любом случае при положительной динамике лечения специалист может назначить специальные упражнения для укрепления мышц тазового дна. Самостоятельно применять упражнения, например, по системе Кегеля, не стоит, так как вы можете нанести себе еще больший ущерб.