Реабилитолог объяснил, как помочь шее расслабиться

В современном мире человек много времени проводит за компьютером или в смартфоне, из-за этого у многих появляется так называемый синдром «компьютерной шеи». Какие упражнения помогут шее расслабиться? Несколько рекомендаций дала невролог-реабилитолог Марина Аникина. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Полезны все упражнения, направленные на то, чтобы мы выпрямлялись, чтобы шея не шла вперед. Это, например, упражнение на разгибание спины. Хорошее упражнение – "лодочка", лежа на животе, одновременно оторвать от пола голову, руки и ноги и зафиксироваться в таком положении на 30 секунд. Рекомендую также гиперэкстензию – упражнение, при котором ноги зафиксированы, а сгибание и разгибание происходят в пояснице. Это позволяет укрепить мышцы позвоночного столба», − рассказала Аникина.

При этом эксперт не советует качать пресс при синдроме «компьютерной шеи». Особенно данное упражнение не стоит делать женщинам, которые не хотят, чтобы у них были еще и косметологические проблемы. Если качать пресс, то возрастное появление брылей будет происходить интенсивней, заключила специалист.