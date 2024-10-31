Витамин Т, или L-карнитин, ускоряющий обменные процессы в организме, сжигает жир, а также снижает холестерин. Большое его количество содержится в тыкве, напомнила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Она указала, что овощ особенно будет полезен тем, кто страдает от ожирения. Медик добавила, что в тыкве также содержится витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови. Он помогает профилактировать остеопороз у взрослых и способствует усвоению витамина D у детей, предотвращая рахит.

Также в нем внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара в крови, помогая избежать инсулинорезистентности. Употребление тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

Калошина отметила пользу тыквенного сока, а также порекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины преимущественно жирорастворимые и для их усваивания поможет хорошее масло, например оливковое. По словам эндокринолога, овощ можно добавлять в выпечку, а также употреблять в свежем виде в салатах, передает РИА Новости.

Врач-терапевт Алексей Попов назвал продукты, которые помогут восполнить дефицит железа в организме и повысить гемоглобин. В свою очередь кандидат педагогических наук, нутрициолог Ирина Меркулова предупредила о возможном вреде популярного осеннего овоща — тыквы.