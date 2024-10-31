Эксперт рассказал, сколько нужно тренироваться для здоровья

Занятия спортом один-два раза в неделю приносят такую же пользу для здоровья, как и более частые тренировки, считает эксперт по физической культуре и спорту Гэри О'Донован. Оптимальную частоту физической активности он назвал в беседе с The Guardian.

О'Донован сослался на исследование Массачусетской больницы, в котором сам принял участие. По его словам, анализ данных более 10 тысяч участников показал, что занятия спортом по выходным снижают риск развития более 200 заболеваний. При более частых и регулярных тренировках люди получают аналогичные преимущества для здоровья.

Кроме того, О'Донован отметил, что у любителей тренироваться один-два раза в неделю риск деменции оказался ниже, чем у тех, кто вообще не занимался спортом. Эксперт допустил, что на результат могли повлиять разные методы скрининга, которому подвергались участники исследования. Тем менее он считает доказанным тот факт, что даже редкие тренировки приносят пользу мозгу.

Ранее невролог, медицинский эксперт Наталья Корявцева заявила, что регулярные тренировки на 20-30 процентов снижают риск инсульта. По ее словам, пользу приносят прогулки и простые упражнения.