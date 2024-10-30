Действительно ли можно похудеть с помощью чая из крапивы

В Сети набирает популярность новый тренд — пользователи утверждают, что чай из крапивы способствует снижению веса. По словам экспертов, вещества в напитке оказывают мочегонное действие, снижает отёки, а также действительно стимулируют сжигание жира.

© Чемпионат.com

Тем не менее употребление одного чая из крапивы не поможет похудеть. Для снижения веса важно создать дефицит калорий и увеличить физические нагрузки.

Чтобы чай из крапивы дал эффект, не стоит добавлять в него сахар, поскольку сладость может связывать воду и тем самым ослаблять мочегонный эффект. Напиток противопоказан людям с сердечной или почечной недостаточностью и диабетом. Детям и беременным женщинам от такого чая тоже лучше отказаться.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.