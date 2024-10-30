Терапевт раскрыла, чем опасно пить много воды

Обильное питье вредно при ревматизме, подагре, проблемах с нервной системой и некоторых онкологических заболеваниях, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева. Медик подчеркнула, что холодная вода вредна для желудка.

Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований, — заявила врач.

Ранее Шмелева рассказала, что в день необходимо выпивать около 2,5 литра воды, чтобы сердце и суставы оставались здоровыми. Специалист отметила, что вода уменьшает боль в суставах и защищает их от износа. Она добавила, что половина населения Земли не употребляет необходимое организму количество воды. По ее словам, причина заключается не в нехватке питьевой воды, а в легкомысленном отношении к здоровью.

Диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина ранее предупредила, что сладкая газировка и кофеин убивают молодость. По ее словам, при частом употреблении таких продуктов биологический возраст становится больше календарного. Диетолог отметила, что газировка плохо влияет на организм из-за содержания углекислого газа, кислоты, сахара и искусственных подсластителей, которые приводят к проблемам с ЖКТ и ожирению.