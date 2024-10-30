Почему стоит отказаться от сосисок на завтрак

Эксперты Гарвардской школы здоровья призвали одну категорию людей — тех, у кого повышен уровень холестерина — отказаться от двух популярных продуктов на завтрак: сосисок и бекона. Их процитировало издание Express.

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Специалисты напомнили, что высокий уровень холестерина провоцирует образование бляшек, закупоривающих артерии. Из-за этого возрастает риск инсульта или инфаркта. Снизить этот риск можно, в том числе, и с помощью питания, добавили эксперты.

По их словам, красное мясо, жареная пища, переработанные продукты и выпечка повышают уровень плохого холестерина. Поэтому они рекомендовали отказаться от сосисок и бекона — популярных продуктов на завтрак у большинства жителей Великобритании.

«В хот-догах, сосисках и беконе используются самые жирные куски красного мяса, поэтому в них, как правило, много холестерина и насыщенных жиров. Куски мяса, гамбургеры, ребрышки, свиные отбивные и жаркое — самые жирные продукты. Не нужно полностью отказываться от красного мяса, но свести его употребление к минимуму необходимо. И следует выбирать постные куски, а еще лучше — куриную грудку без кожи, индейку», — отметили эксперты.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты для снижения холестерина. По его словам, все продукты, содержащие пищевые волокна, обладают свойством менять «плохой» холестерин на «хороший». Это происходит благодаря тому, что злаки, овощи и фрукты связывают в кишечнике желчные кислоты, не позволяя им всасываться.