Рутина и стресс - неизменные спутники современной жизни в большом городе. Даже в выходные дни не у всех получается переключиться и расслабиться - хочется просто лежать дома с телефоном и никого не видеть. При таком подходе чувство усталости никуда не исчезает. О том, каким должно быть идеальное восстановление сил взрослого человека, изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель СПА-центров LES Art Resort Людмила Гельцер.

«Время, необходимое взрослому человеку для восполнения энергии, зависит от множества факторов. К ним относятся индивидуальные потребности, возраст, уровень физической активности и стрессоустойчивости, общее состояние здоровья. Тем не менее есть несколько универсальных рекомендаций, которые способны помочь каждому», - отметила собеседница издания.

Прежде всего необходимо уделять время качественному сну. Взрослому человеку стоит спать 7-9 часов в сутки: за это время организм эффективно восстанавливается, мозг обрабатывает накопленную за день информацию. Недостаток сна, подчеркнула эксперт Гельцер, приводит к ухудшению концентрации, снижению работоспособности и изменениям в эмоциональном состоянии.

«Сомнологи рекомендуют ложиться и вставать в одно и то же время, засыпать в темной, тихой и хорошо проветренной комнате, используя для удобства блэкаут-шторы, увлажнитель воздуха и умную маску для сна. Желательно засыпать в промежутке с 22:00 до 23:30 - это связано с выработкой гормона сна», - отметила специалист.

Кроме того, полноценный отдых должен включать в себя двигательную активность и творчество. Рукоделие помогает расслабиться и развить мелкую моторику, медитация - успокоить мысли и сосредоточиться. Спорт способствует выработке эндорфина - гормона счастья, улучшающего настроение и снижающего тревожность.

«Помимо ежедневных ритуалов крайне важно иногда менять обстановку и организовывать поездки в новые места. При этом совершенно не обязательно выбирать жаркие страны и дальние поездки, так как длительный отпуск не всегда гарантирует восстановление физических и ментальных сил. Для полноценного отдыха куда важнее не количество проведенных часов, а их качество. Даже небольшое путешествие в близлежащие города и отели на выходные может значительно улучшить состояние», - подчеркнула Людмила Гельцер.

Если долго отказываться от полноценного отдыха, можно заработать физическое и эмоциональное выгорание, потерять продуктивность и постоянно тревожиться. Все это влечет за собой ослабление иммунитета и ухудшение самочувствия.